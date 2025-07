Die Inflation nach der Pandemie sei in einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ausgefallen. Ein Teuerungsanstieg im Ausland bedeute jedoch nicht, dass das Einkaufen und die Ferien für Schweizerinnen und Schweizer jenseits Landesgrenze «teurer» geworden sei. Denn der Franken habe sich gleichzeitig stark aufgewertet, schreiben die Analysten von Raiffeisen in einem Kommentar. «Damit hat sich die Kaufkraft in den letzten Jahren oft sogar nochmals verbessert.»