Der Kaufkraftzuwachs fällt in der Schweiz im Vergleich zu den deutschsprachigen Nachbarländern zudem höher aus. Während das verfügbare Nettoeinkommen hierzulande 2025 um nominal 2,3 Prozent ansteigen dürfte, beträgt die Steigerungsrate in Österreich und Deutschland jeweils 2,0 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.