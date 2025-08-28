Bei Online-Buchungen klafft laut der Studie auf Grundlage einer Befragung eine deutliche Lücke: Während 77 Prozent der Bevölkerung eine digitale Terminreservation wünscht, verfügen lediglich 7 Prozent der analysierten KMU-Websites über ein professionelles Buchungstool. Rechnet man die Unternehmen ohne Website hinzu, sinkt der Anteil auf nur 3 Prozent. Für über die Hälfte der Kundschaft sei aber eine digitale Buchungsmöglichkeit ein entscheidendes Kriterium bei der Anbieterwahl, hiess es.