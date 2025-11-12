Die Schweizer KMU verlieren wegen der Zollfragen und wegen der ungeklärten Beziehungen zur EU allmählich ihren Optimismus. Dieser ist so tief wie seit Jahren nicht mehr, wie eine Umfrage des Verbands Swiss Export zeigt.
Nur noch gut die Hälfte (52 Prozent) der Schweizer KMU sehen ihre wirtschaftliche Zukunft in den kommenden drei Jahren positiv, heisst es. Das sei ein Rückgang um 16 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.
Zugleich würden die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für die kommenden zwölf Monate deutlich kritischer gesehen. Nur rund 30 Prozent der Befragten erwarten demnach gute bis sehr gute Bedingungen. Im Vorjahr seien es noch 53 Prozent gewesen.
Die KMU Mittelstandstudie 2025 basiert auf einer Onlinebefragung, die im Sommer 2025 durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen 313 Unternehmen aus verschiedenen Branchen teil.
(AWP)