Der im Rahmen der monatlich von der UBS durchgeführten Befragung erstellte CFA-Indikator verbesserte sich im Oktober stark auf nur noch -7,7 Punkte, wie die Grossbank am Mittwoch bekannt gab. In den beiden Vormonaten September (-46,4 Zähler) und August (-53,8) war der Index wegen des Zollschocks vom 1. August, als Trump eine Erhöhung des Strafzolls für die Schweiz auf 39 Prozent eingeführt hatte, regelrecht abgestürzt.