Auch Verschlechterung der Weltkonjunktur erwartet

Nicht nur für die Schweiz, sondern auch weltweit schätzen die Analysten die Konjunkturaussichten schlechter ein. Verglichen mit der Juli-Umfrage hätten weniger Umfrageteilnehmende angegeben, dass sich die Aussichten in den USA, in der Eurozone und in China in den nächsten sechs Monaten verbessern werden. Die meisten Analysten hätten aber die Lage in allen vier Regionen weiterhin als «normal» beurteilt.