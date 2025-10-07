Laut der Auswertung von Comparis könnten rund 200'000 Erwachsene im kommenden Jahr 40 Prozent und mehr sparen, wenn sie zu einer günstigeren Kasse oder einem anderen Versicherungsmodell wechseln, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei einer durchschnittlichen Prämienbelastung von 5500 Franken pro Jahr entspräche das einer Ersparnis von rund 2200 Franken. Selbst wer bereits die höchste Franchise von 2500 Franken gewählt hat, könnte durch einen Kassenwechsel noch bis zu 26 Prozent einsparen.