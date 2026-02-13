Nach den starken Sommer- und Herbstmonaten des vergangenen Jahres habe sich das Wachstum merklich verlangsamt, schreibt Postfinance. Unter Berücksichtigung der Tatsache allerdings, dass die Konjunkturschwäche aufgrund der stark unter Druck stehenden Exportindustrie mittlerweile am Arbeitsmarkt sichtbar sei, zeige der Jahresstart positive Tendenzen. Das Ausgabeverhalten der Schweizer Bevölkerung bleibe von der wirtschaftlichen Schwäche jedenfalls weitgehend unberührt.