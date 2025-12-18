Konkret plant demnach ein Drittel der Konsumenten hierzulande, im kommenden Jahr insgesamt weniger auszugeben. Nur eine kleine Minderheit - etwa jeder Achte - plant dagegen höhere Ausgaben. Unternehmen müssten sich kostenseitig langfristig und strukturell auf diesen Trend einstellen, heisst es in dem Report weiter. Wer wachsen wolle, müsse Marktanteile gewinnen.