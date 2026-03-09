Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung gab gegenüber Januar 2026 um 0,3 auf -30,4 Punkte nach, wie das Seco am Montag mitteilte. Gegenüber demselben Monat im Vorjahr hellte sich der Index indes um 3,2 Punkte auf. Über dem Niveau von 2025 hätten die Teilindizes «Erwartete Wirtschaftsentwicklung», «Vergangene finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen» gelegen, so das Seco. Der Teilindex «Erwartete finanzielle Lage » hat sich derweil gegenüber Februar 2025 kaum verändert.