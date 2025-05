So stieg der von Postfinance erhobene Konsumindikator im April wie schon im März im Jahresvergleich um 1,5 Prozent an, wie Finanz-Tochter der Post am Donnerstag mitteilte. Auch in den Monaten Januar (+1,2 Prozent) und Februar (+1,1 Prozent) hatte es bereits ein deutliches Plus gegeben.