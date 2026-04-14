Getragen worden sei der Anstieg insbesondere von alltäglichen Haushaltsausgaben sowie Konsumtätigkeiten im Freizeitbereich. Besonders auffällig sei der Anstieg bei Ausgaben für Haustierprodukte sowie Wissensartikel wie Bücher, Zeitungen oder Lernmaterialien. Aber auch für Computer- und Elektronikartikel und für Besuche in Restaurants stiegen die Ausgaben an.