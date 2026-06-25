Gut schneidet mit Kosten von 11,30 oder 12,90 Franken auch die Coop Supercard-Karte ab. Der tiefere Wert bezieht sich dabei auf die Nutzung mit Mastercard, der höhere auf Visa. Bei Vielnutzern belaufen sich die Kosten bei der Coop-Karte auf bis zu 43 Franken, bei Ikea auf 32,25 Franken, während sie bei Swisscard und Poinz bis auf 158,85 Franken ansteigen können.