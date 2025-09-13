Das ist Wasser auf die Mühlen aller, die vor den Gefahren in der Kryptowelt warnen: Die in Lausanne ansässige Plattform Swissborg ist Opfer eines Mega-Hacks geworden. 41 Millionen Dollar in der Kryptowährung Solana (192'600 SOL) sind am Montag verschwunden. Ausgelöst von Problemen mit einer Schnittstelle bei einem Partner, wie das Portal The Block berichtet.