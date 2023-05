Der Laborausrüster sei gut positioniert, um vom Wachstum seiner Kunden in Bereichen wie Life Sciences oder Diagnostics zu profitieren, schreibt Analyst Alexander Burgansky. Er gehe in den nächsten Jahren von einer Wachstumsrate zwischen 6 und 9 Prozent aus, was ein Gewinnwachstum von 11 bis 12 Prozent mit sich bringen dürfte.