Hatte der Leistungsbilanzsaldo im Jahr 2022 noch einen so hohen Wert wie zuletzt 2010 erreicht, entspreche der 2023 gemessene Wert in etwa dem längerfristigen Durchschnitt, hält die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag in einem Communiqué dazu fest. Derweil sei es innerhalb der verschiedenen Komponenten im Rahmen der Anfang 2023 neu eingeführten Erhebung zu Anpassungen und Verschiebungen gekommen.