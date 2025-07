«Nach jahrzehntelangem zweistelligem Wachstum erlebt der globale Luxusmarkt eine deutliche Verlangsamung» heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens EY. Begründet wird der Rückgang mit einer schwächeren Wirtschaftslage und geringeren Konsumausgaben in wichtigen Regionen wie China.