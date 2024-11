Eine weitere Social-Media-Figur, die umworben wird, ist Mike Nouveau, ein in New York ansässiger Vintage-Uhrenhändler und ehemaliger DJ. Er gilt als der König der sogenannten "Watchtok" auf TikTok und hat fast 450'000 Follower. Der 39-Jährige ist ein produktiver Produzent von Videokurzfilmen für TikTok und Instagram. In vielen dieser Videos hält er Leute auf der Strasse an, um sie zu fragen, was sie am Handgelenk tragen - und trifft dabei oft auf hippe New Yorker, die bereit sind, ihre Ärmel hochzukrempeln. In anderen feilscht er mit einem Händler für gebrauchte Uhren in Chinatown namens Eagle Chen.