Steigende Zinsen drücken Preise

FPRE begründet den Rückgang der Marktwerte mit den steigenden Zinsen. Diese würden auch die Renditeerwartungen der Investoren nach oben treiben, was auf den Transaktionsmärkten zu tieferen Preisen führe. So seien seit der ersten Zinserhöhung der SNB im Sommer 2022 die Transaktionpreise zwischen 5 und 20 Prozent zurückgegangen. An Toplagen gingen die Preise dabei eher weniger zurück, an guten und peripheren Lagen eher mehr.