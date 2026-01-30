Die Schweiz stehe bei der Regelung der Vergütung für neu zugelassene Medikamente im Vergleich sehr gut da, schrieb das BAG mit Verweis auf internationale Studien. Noch Luft nach oben besteht aber beim sogenannten Early-Access-Verfahren. Dieses ermöglicht zusammen mit der Zulassung auch schon den Vergütungsentscheid.