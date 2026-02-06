Neue und innovative Therapien seien im kassenzulässigen Markt mit einem Plus von 4,6 Prozent nur unterdurchschnittlich gewachsen, heisst es weiter. Aus Sicht von Interpharma sind das keine guten Nachrichten für Patientinnen und Patienten. Denn der «einseitige Fokus auf die Kosten» gefährde zunehmend die Versorgung mit Medikamenten. Innovative Medikamente retten Leben und steigerten die Lebensqualität und beuge Kosten für deutlich teurere Eingriffe oder Pflegeaufenthalte vor.