Viele Unternehmen reagierten darauf mit einer stärkeren Diversifikation ihrer Absatzmärkte und Lieferketten, um ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, heisst es weiter. Darüber hinaus fordert die Branche von der Politik bessere Rahmenbedingungen, darunter den Abbau von Überregulierung, die Unterstützung der Bilateralen III sowie die Stärkung von Freihandelsabkommen mit weiteren Märkten.