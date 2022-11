Die Aussichten sind laut Swissmem aber "trüb": "Der Abschwung hat die Schweizer Industrie klar erreicht. Die stark rückläufigen Auftragseingänge namentlich aus dem Ausland zeigen dies deutlich", wird in der Mitteilung Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher zitiert. So weise auch der PMI in den meisten Märkten seit zwei Monaten immer deutlicher auf einen Abschwung hin.