«Standort bleibt in der Schweiz»

Auf Anfrage von Blick sagt Threema: «Es ändern sich nur die Besitzverhältnisse. Der Rest bleibt gleich: Keine Änderung bei den Unternehmenswerten, unserer Mission oder der Strategie. Dasselbe gilt für den Standort Pfäffikon und das Team (abgesehen davon, dass dieses vermutlich wachsen wird)», schreibt Pressesprecherin Julia Weiss. «Auch die Geschäftsleitung bleibt unverändert und wird das Unternehmen weiterhin nach den bewährten Grundsätzen führen. Threema wurde von Grund auf konzipiert, um kompromisslosen Datenschutz zu gewährleisten. Das ist und bleibt unser Raison d’être.»