Neu werden die Zölle auf den gesamten Warenwert erhoben, nicht nur auf den Metallanteil. Zudem wird bei Stahl teils der US-Marktpreis als Berechnungsbasis verwendet, was die Abgaben zusätzlich erhöhen kann. Für Rohprodukte wie Bleche oder Coils gilt demnach neu ein Satz von 50 Prozent, für daraus gefertigte Teile 25 Prozent. Für bestimmte Industrieprodukte gilt vorübergehend ein Deckel von 15 Prozent bis Ende 2027. Produkte mit höchstens 15 Prozent Metallanteil bleiben ausgenommen.