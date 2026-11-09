Die Titel von Emmi stehen am Montagvormittag 0,52 Prozent höher bei 969,00 Franken. Sie schütteln damit die zuletzt anhaftende Trägheit ab.
Im frühen Handel liefen die Titel noch in der Verlustzone (minus 0,10 Prozent auf 963,00 Franken). Sie kamen damit auch zum Start in die neue Woche nicht vom Fleck. Schon am Freitag setzte ein 1,33-prozentiges Minus die Anteilsscheine des Milchverarbeiters auf 964,00 Franken zurück. Zugleich fiel der Swiss Performance Index (SPI) um 1,20 Prozent auf 20'831,76 Punkte.
Der Kursrücksetzer zum Abschluss der vergangenen Woche fand in einem allgemein rauen Marktumfeld statt. Die Anleger standen unter dem Eindruck des Ausverkaufs am amerikanischen Aktienmarkt, der dem Sieg der Demokraten an den US-Zwischenwahlen gefolgt war. Immerhin waren die Verluste an der Schweizer Börse begrenzt. Das Minus von 1,3 Prozent bei Emmi sowie der 1,2-prozentige Verlust des SPI waren mässiger als die Einbussen in Übersee. Dort waren der marktbreite S&P-500-Index am Donnerstag um 4,4 Prozent und der Nasdaq-100 um über 6 Prozent zurückgefallen - und boten so auch garstige Vorgaben für den hiesigen Handel am Freitag. Die Stimmung wurde dann aber zusehends wieder besser.
Zuvor starker Lauf der Emmi-Aktie
Für Emmi folgt die aktuell beobachtbare Kursentwicklung auf einen überdurchschnittlich starken Lauf. Allein seit Anfang Oktober waren die Titel um 16,4 Prozent auf 977,00 Franken gestiegen. Dies war der Schlusskurs am Donnerstag sowie ein Viereinhalbjahreshoch. Der SPI war im gleichen Zeitraum, seit Oktoberbeginn, um 9,1 Prozent nach oben geklettert.
Auch längerfristig befinden sich die Emmi-Valoren auf der Überholspur. In den vergangenen 52 Wochen zogen sie um knapp 34 Prozent an, während der Gesamtmarkt um fast 23 Prozent vorgerückt ist.
Es gibt gute Gründe dafür, dass die Investoren auf längere Sicht Gefallen an Emmi gefunden haben - und solchen Gefallen weiterhin haben können. Auch wenn der von CEO Ricarda Demarmels geführte Konzern keinen Drittquartalsbericht liefert, so gibt es Hinweise, «dass die Geschäfte beim Milchverarbeiter weiterhin gut laufen oder sich sogar verbessert haben könnten», wie Elmar Sieber, zuständiger Analyst der Basler Kantonalbank (BKB), am letzten Donnerstag schrieb. Er stützte sich in seiner Analyse unter anderem auf die Berichterstattung von Danone, wonach der Umsatz mit Milchprodukten in verschiedenen Märkten angezogen habe. Also bleibe die Nachfrage nach Milchprodukten offenbar weiterhin hoch. Die BKB erhöhte das Kursziel für Emmi von 950 auf 1050 Franken und bestätigte das «Übergewichten»-Rating.
Zuvor war der Halbjahresausweis, der im August erschien, zunächst mit einem 4,7-prozentigen Kursverlust am Berichtstag quittiert worden. Dennoch gab es positive Punkte. Umsatz und Wachstum lagen über den Erwartungen, wobei vor allem das Volumenwachstum von 4,1 Prozent von Analysten als «stark» oder «sehr gut» eingestuft wurde. Zudem engte das Management die Prognose für das organische Wachstum des Gesamtjahres 2026 ein. Das Wachstum soll nun zwischen 2,0 und 3,0 Prozent liegen (zuvor: 1,0 bis 3,0 Prozent).
Für die meisten Analysten ist die Aktie des Innerschweizer Traditionsunternehmens ein Kauf. Sieben Anlageurteile lauten «Kaufen», eines steht auf «Neutral». «Verkaufen»-Ratings gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel beträgt gemäss AWP-Analyser 986,25 Franken. Das sind 2,3 Prozent mehr als die Schlussnotiz vom Freitag. Gemessen daran bleibt nicht mehr viel Luft nach oben. Derweil gibt es technische Signale, die eine Verschnaufpause der Emmi-Valoren plausibel machen würden. So kletterte der Relative Strength Index (RSI) bis am Donnerstag auf 83 und liegt aktuell bei 73 - einem Wert, der anzeigt, dass die Aktie als überkauft gilt.
Stoff für Neueinschätzungen kann spätestens die Publikation des Jahresumsatzes 2026 geben. Sie ist für den 27. Januar 2027 vorgesehen und der nächste Fixpunkt im Emmi-Finanzkalender.