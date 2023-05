Das Sammeln von Münzen liegt im Trend - es geriet eigentlich auch nie richtig aus der Mode. In der Numismatik - dem Sammeln von wertvollen und speziellen Münzen - konnte man bereits vor der Corona-Pandemie einen wesentlichen Aufschwung am Markt beobachten: "Gründe dafür sind mitunter neben dem gestiegenen Wohlstand vor allem in Schwellenländern sicherlich auch die 'Flucht' der Sammler und Anleger in Realwerte aus Angst vor der Entwertung von Bar- und Buchgeld", sagt Michael Hardmeier, Geschäftsleitungsmitglieder des Auktionshauses Sincona in Zürich, auf Anfrage von cash.ch.