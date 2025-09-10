Die SNB folgt damit dem Vorbild anderer grosser Zentralbanken wie der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England, die bereits Sitzungsprotokolle veröffentlichen. Geldpolitik sei eine Frage der Erwartungen, die wiederum das Handeln der Menschen beeinflussten, sagte Schlegel. Daher sei es für die Zentralbank notwendig, ihre Entschlossenheit zur Inflationsbekämpfung klar und glaubwürdig zu kommunizieren. «Wir müssen Rechenschaft ablegen und unsere Entscheide erläutern, damit die Öffentlichkeit über unser Handeln informiert ist», sagte er.