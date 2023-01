Die Rückführung der Teuerung auf das Niveau von Preisstabilität sollte für die Notenbanken weiterhin absolut Priorität haben, wie SNB-Präsident Thomas Jordan am Freitag bei einem Podiumsgespräch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte. Rückblickend sei die Geldpolitik in den vergangenen Jahren weltweit wahrscheinlich zu expansiv gewesen.