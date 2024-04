Die SNB habe ihren Auftrag, die Preisstabilität zu gewährleisten, in jüngerer Vergangenheit hervorragend erfüllt. «Wie fast in keinem zweiten Land konnte in der Schweiz die Preisstabilität gewahrt werden, wofür wir im Ausland bewundert und beneidet werden», sagte Janom Steiner. Nur eine sehr gut funktionierende Institution könne über einen langen und von so vielen schweren Krisen geprägten Zeitraum gute Resultate liefern.