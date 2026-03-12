Ausländisches Wachstum abgeflacht

Das Wachstum der ausländischen Anbieter habe sich damit deutlich abgeflacht. Im Vorjahr 2024 waren die Bestellungen bei Händlern aus dem Ausland noch um 18 Prozent gewachsen. Die Kleinpakete aus Asien machten mit circa 20 Millionen Paketen pro Jahr aber immer noch den Löwenanteil der ausländischen Pakete aus.