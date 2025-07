Die Europäische Kommission verweigert aber seit Januar 2025 den Schutz des Namens. In ihrem Durchführungsbeschluss begründet die Kommission in Brüssel den Entscheid damit, dass der Name historisch und kulturell mit einem grösseren geografischen Gebiet als nur der Schweiz verbunden sei. Der Name «Emmentaler» gelte in der EU als Gattungsbezeichnung.