Knapp 60 Prozent der Besucherinnen und Besucher in Ferienwohnungen, Kollektivunterkünften und auf Campingplätzen kamen aus dem Inland. Insgesamt registrierte die Parahotellerie von Juli bis September 7,6 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Das sind 4,1 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Schweizer Gäste sorgten für 4,6 Millionen Übernachtungen und machten damit rund 60 Prozent der Gesamtnachfrage aus.