Gemäss dem Anfang des Monats vorgelegten Vorschlag der Regierung soll die UBS die Bilanz mit weiteren bis zu 26 Milliarden Dollar an Kernkapital aufpolstern. Rund drei Milliarden Dollar entfallen dabei auf Software-Eigenentwicklungen und Steuergutschriften, die nicht mehr im gleichen Mass als Eigenkapital angerechnet werden können. Diese Verschärfungen will die Regierung über eine Verordnung regeln und ab Januar 2027 in Kraft setzen. Den Löwenanteil der Kapitalverschärfung soll dagegen vom Parlament beraten und frühestens 2028 in Kraft treten. Der Parlamentsausschuss wehrt sich nun gegen diese Staffelung und will die Bankenregulierung stattdessen als Gesamtpaket beurteilen.