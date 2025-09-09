«Ausschlaggebend hierfür waren die weltweit zunehmende Staatsverschuldung und die hohen Währungsabsicherungskosten», heisst es dazu. Die Immobilienquote ging indes leicht zurück auf 22,5 Prozent. Dies sei primär durch Performanceeffekte des restlichen Vermögens zu erklären. Mit 85 Prozent bestehe zudem der Grossteil des Immobilienportfolios der Pensionskassen aus «heimischem Betongold», sprich Schweizer Immobilien, sagt Sutter.