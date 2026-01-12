Der Dezember trug dabei mit einer Durchschnittsperformance von 0,34 Prozent zum Jahresergebnis bei, wie die UBS am Montag mitteilte. Die Bandbreite bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,85 Prozent bis +1,52 Prozent.
Kleinere Pensionskassen mit verwalteten Vermögen unter 300 Millionen Franken erzielten im Schnitt eine etwas höhere Performance als grosse Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Schweizer Franken.
Die meisten Anlageklassen entwickelten sich im letzten Monat des vergangenen Jahres durchzogen. Am besten schnitten die Schweizer Aktien (+3,16 Prozent) ab, gefolgt von Immobilien direkt (+0,69 Prozent), Immobilien indirekt (+0,47 Prozent) und globale Aktien (+0,07 Prozent).
Negative Renditen wiesen Infrastrukturanlagen (-0,25 Prozent), Hedge Funds (-0,59 Prozent), Private Equity (-0,62 Prozent), Anleihen in Fremdwährung (-0,77 Prozent) und Anleihen in Schweizer Franken (-0,93 Prozent) aus.
