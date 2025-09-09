«Home Bias» nicht zwingend ein Problem

Eine solche proportionale Übergewichtung des Schweizer Marktes wird auch als «Home Bias» bezeichnet - ein Phänomen, das auch unter Privatanlegern verbreitet und aus anderen Ländern bekannt ist. Damit gehe «ein gewisses Konzentrationsrisiko» einher, schreiben die Experten der PPCMetrics-Studie, die unter dem Titel «Pensionskassen-Jahrbuch 2025» erschienen ist. Solche Konzentrationsrisiken hätten sowohl bei den Einzeltiteln als auch bei den Regionen zugenommen, wobei insbesondere die Vereinigten Staaten als Region stärker in den Fokus gerückt sei.