Ausserhalb der Pensionskasse kann er also 200’000 Franken mehr daraus machen. Das liegt einerseits daran, dass die Pensionskassen nur einen kleinen Teil ihrer Anlagen in Aktien investieren. Zudem auch an der Umverteilung von aktiv Versicherten (den Arbeitnehmenden) zu den Rentnern. Um die hohen Umwandlungssätze der Rentner zu finanzieren, müssen die Pensionskassen von der Rendite der aktiv Versicherten etwas abzwacken. Bei Arbeitnehmern landet teilweise nur ein Fünftel der Anlagerendite einer Pensionskasse. Selbst wenn die Anlagerendite der Pensionskasse 10 Prozent beträgt, kann es sein, dass nur 2 Prozent Rendite bei versicherten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ankommen. Die Oberaufsicht der Pensionskassen gibt den Betrag der Umverteilung im Durchschnitt über die vergangenen fünf Jahre mit 4,7 Milliarden Franken an.