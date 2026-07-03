Die Deckungsgrade hätten im Juni neue Rekorde erreicht, teilte die ZKB-Tochter Swisscanto in ihrem am Freitag veröffentlichten Pensionskassen-Monitor mit. Die privatrechtlichen Kassen steigerten ihren kapitalgewichteten Deckungsgrad weiter auf 123,8 Prozent. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2000. Im Vormonat Mai hatte der Deckungsgrad noch bei 122,7 Prozent gelegen.