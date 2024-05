Im Berichtsmonat April war die durchschnittliche Performance aller Anlageklassen durchzogen. In Franken gemessen notierten Schweizer Aktien (-2,52 Prozent) am tiefsten, gefolgt von globalen Aktien (-1,26 Prozent). Auch Anleihen notierten negativ, sowohl in Schweizer Franken (-0,24 Prozent) als auch jene in Fremdwährungen (-0,59 Prozent).