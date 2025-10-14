Nach einem leichten Rückgang im zweiten Quartal 2025 hätten sich die Unternehmensbilanzen in Bezug auf die Pensionsverpflichtungen im dritten Quartal 2025 stabilisiert, heisst es in einer Mitteilung des Beratungsunternehmens WTW vom Dienstag. Gemäss dem WTW Pension Index stieg der Deckungsgrad um 0,2 Prozentpunkte auf 124,4 Prozent. Sowohl die Pensionsvermögen als auch die Pensionsverpflichtungen nahmen demnach leicht zu, und zwar um 2,5 bzw. 2,3 Prozent.