Im Berichtsmonat März war die durchschnittliche Performance aller Anlageklassen positiv. In Franken gemessen stiegen globale Aktien (5,18 Prozent) am stärksten, gefolgt von Schweizer Aktien (3,89 Prozent). Am schwächsten stiegen Direktanlagen in Immobilien (0,16 Prozent) und Franken-Anleihen (0,75 Prozent).