Die Studienautoren begründen die gute Performance mit den breit abgestützten Gewinnen an den Finanzmärkten, die dank des Optimismus der Märkte über alle Anlageklassen hinweg resultierten. So legten im November sowohl Aktien als auch Anleihen kräftig zu. «Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation verstärkten die Erwartungen, dass Zinssenkungen bereits in der ersten Hälfte des nächsten Jahres anstehen», heisst es in der UBS-Studie.