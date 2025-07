Widerstandsfähige Pensionskassen

Die Anlagenmärkte hätten sich über das gesamte Quartal betrachtet angesichts der News zu Handelsstreitigkeiten und Konflikten im Mittleren Osten sowie steigenden Spannungen zwischen den USA und China volatil entwickelt, schrieb WTW weiter. So hätten die typischen Anlageklassen von Pensionskassen in der ersten Woche des zweiten Quartals rund 5 Prozent eingebüsst und sich in der Folge bis Quartalsende davon erholt.