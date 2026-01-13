Solides Jahr 2025

Insgesamt können die Pensionskassen laut WTW auf ein solides Jahr 2025 zurückblicken. Trotz eines anspruchsvollen und volatilen Marktumfelds hätten die Institute mit einer Benchmark-Rendite von rund 3,2 Prozent weiterhin positive Ergebnisse erzielt. Im Jahr 2024 hatte die Benchmark-Rendite allerdings noch bei 10,1 Prozent gelegen, womit die Vorsorgeinstitute ihre Wertschwankungsreserven wieder aufbauen konnten.