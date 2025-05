Die Schweiz war 1956 Gastgeber des allerersten Eurovision-Finales in Lugano und dann abermals 1989 in Lausanne nach dem Sieg ihrer Kandidatin Céline Dion. Angesichts der Kursgewinne des Frankens in den letzten Jahren könnte Basel an der nordwestlichen Grenze der Schweiz zu einem der teuersten Austragungsorte in der Geschichte der Eurovision werden.