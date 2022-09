Bundesrat und Parlament sind gefordert

Es sei nun am Parlament, Lösungen für Ungleichgewichte in der zweiten Säule zu finden, zitiert die Neuenburger Mediengruppe ArcInfo Bundesrat Alain Berset, hält jedoch zugleich fest, dass auch der Bundesrat gefordert sei. Für den Walliser "Nouvelliste" hat sich die Arbeitswelt stark verändert, was Auswirkungen auf die AHV habe.