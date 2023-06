Langfristige Renditeerwartungen von 13 Prozent pro Jahr spiegeln dieses hohe Mass an Optimismus wider. Für das Jahr 2023 erwarten Privatanleger eine durchschnittliche Rendite von 8,6 Prozent über der Inflationsrate. Das bedeutet, dass in vielen Ländern in diesem Jahr Renditen von 13,6 Prozent oder mehr zu erwarten sind, wenn man von einer Inflation von 5 Prozent ausgeht. In der Schweiz erwarten die Anlegenden eine reale Rendite von 9,6 Prozent vor Inflation, was bei der aktuellen Inflationsrate von 2,1 Prozent einen Jahresertrag von 11,7 Prozent ergeben würde.