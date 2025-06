Bis Ende 2024 kletterten die Volumen nachhaltigkeitsbezogener Investitionen um 13 Prozent auf 1881 Milliarden Franken, wie es in einer am Montag veröffentlichten Studie von Swiss Sustainable Finance (SSF) hiess. Nach einem moderaten Plus im Jahr 2023 beschleunigte sich das Wachstum. Dabei legten nachhaltige Anlagen deutlich stärker zu als die Finanzmärkte insgesamt, die rund acht Prozent anzogen.