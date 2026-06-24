Schlechtere Profitabilität

Bei der Profitabilität gelang hingegen kein Rekord. Zwar stiegen die Erträge der Branche um 1,5 Prozent auf 21,6 Milliarden Franken. Die Kosten legten mit 3 Prozent aber stärker zu. Der Median des Kosten-Ertrags-Verhältnisses verschlechterte sich entsprechend auf 78,2 Prozent von 75,6 Prozent im Vorjahr, wie es in der Studie weiter heisst.